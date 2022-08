Bayerische Trojaner Der Ilias-Nachdichter Hans Jörg Schuster

"Und da hab ich gemerkt, mein Gott, das ist ja so eine schöne Sprache, das ist ja Musik. Net, wenn sie am Stammtisch sitzen und alles so in der Brust so drinnen ham, den Dialekt, den mog i net, aber wenn sie witzig sind und so über diesen altbayerischen Wortschatz noch verfügen, was ja fast niemand mehr tut. Wörter, die kein Mensch mehr kennt, die ich auch nicht mehr kannte… der glutschtige Lackel. Also sie ziehen sich aus, die nackerten Fackel, des hat eam gfallen dem glutschtigen Lackel. Glutschtig, ja, was ist des? Heute würde man sagen: geil ja, aber glutschtig, was ist denn das für ein wunderschönes altes Wort, irgendwas mit glitschig hat das was zu tun und rutschig zu tun, ein glutschtiger Lackel, dem fallen die Augen aus den Augenhöhlen!"