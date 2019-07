Fluch und Segen zugleich Klimawandel: Auswirkungen auf Landwirtschaft und Gartenbau

Feigen aus Franken. Selbst Mandeln, Kiwi-Beeren und kleine Indianer-Bananen wachsen in den Versuchsanlagen der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim. 2018 sind sogar große Kiwis erstmals auf dem Feld reif geworden. Der Klimawandel macht es möglich. Er bringt aber auch massive Probleme wie Hitze, Trockenheit, Stürme und örtlich Starkregen.

Mit 40,3 Grad gemessen im August 2015 hält Kitzingen in Unterfranken den deutschen Hitzerekord. Auch 2018 gab es dort wieder extreme Hitze und Trockenheit. In diesem neuen Klima gedeiht aber auch so manch Exotisches wie Süßkartoffeln hervorragend. Oder Edamame. Das Wort ist japanisch und bedeutet Bohnen am Zweig.

'Dank' Klimawandel wächst schon mancher Exot bei uns

Edamame

Edamame - das sind im Prinzip großkörnige Sojasorten. Bei der Gartenakademie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau, LWG, in Veitshöchheim wachsen sie hervorragend. Durch den Klimawandel könnte ihr Anbau durchaus für ganz Bayern ein Thema werden.

Mit dem Klimawandel wird auch der Winter immer milder. Kaum noch strenger Frost, kaum noch Schnee, zumindest in Unterfranken. Gemüse im Garten, bis nach Weihnachten. In den Schaugärten der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau hat sogar Sellerie im Freien überwintert.

So schmeckt der Klimawandel

Auch im Obstanbau sind in Bayern durch den Klimawandel ganz neue Sorten möglich. Feigen aus Franken, Mandeln, Kiwi-Beeren und kleine Indianer-Bananen wachsen in den Versuchsanlagen der LWG. 2018 sind sogar große Kiwis erstmals auf dem Feld reif geworden.

Die Tropenhitze Ende Juni 2019 mit bis zu 38 Grad hat zwar Spuren hinterlassen. Bei diesen Temperaturen gedeihen aber auch Wassermelonen aus Franken prächtig, und zwar bei der LWG in Bamberg; dort ist das bayerische Zentrum für Gemüseanbau.

Weinlese beginnt zwei bis drei Wochen früher als bisher

Auch im Weinbau macht sich der Klimawandel bemerkbar. Die Weinlese beginnt heute zwei bis drei Wochen früher als sonst. 2018 ging es zum Beispiel schon Ende August los; so früh wie noch nie. Was immer öfter fehlt, ist Wasser. Sonne und Wärme gibt es dafür im Überfluss.