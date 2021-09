13. September 1968 Zwei deutsche Erfinder entwickeln die Chipkarte

Mit Revolutionen ist es so eine Sache: Die einen kommen mit Trara und Wumms und Krach daher, bringen aber mitunter nicht viel. Andere verlaufen ganz sanft. So entwickeln zwei deutsche Ingenieure mal eben die Chipkarte und revolutionieren den Alltag. Ohne Wumms, aber mit Wirkung. Autor: Thomas Grasberger

Montag, 13. September 2021 Autor(in): Thomas Grasberger Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Revolutionen stellt man sich meist sehr dynamisch vor. Heroisch dreinblickende Kämpferinnen und Kämpfer mit wehenden Fahnen – die Brust entblößt, das Haar im Sturmwind flatternd – stehen auf Barrikaden und stemmen sich der Reaktion entgegen. Dass es manchmal auch zäher vorangeht, mussten 1968 im September 205 junge Revolutionäre erleben, die sich im Studentenhaus von Frankfurt am Main zur 23. ordentlichen Delegiertenkonferenz des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes SDS zusammenfanden.

Was noch?

Es herrschte dicke Luft im Saal, denn beim SDS war die Luft raus. Erste Selbstauflösungstendenzen wurden spürbar. Endlose Debatten von Anti-Autoritären mit linken Traditionalisten, unbeirrbare und höchst unterschiedliche Standpunkte. Und dann auch das noch – die Frauen! Wollten ebenfalls ihre Revolution! Sofort! Einschließlich Kinderbetreuung. Der SDS sei ein verstaubter Männerladen, meinte die Berliner Aktivistin und Filmemacherin Helke Sander am zweiten Konferenztag. Worauf die männlichen Genossen aber gar nicht weiter eingingen. Was wiederum die hochschwangere Romanistik-Studentin Sigrid Rüger derart auf die Palme brachte, dass sie beschloss, etwas Bewegung in die Veranstaltung zu bringen. Und zwar mit Hilfe von drei Tomaten, die sie auf den SDS-Cheftheoretiker Hans Jürgen Krahl schleuderte.

Es reicht!

Ihre vegane Lebensmittelspende garnierte Rüger mit den Worten: "Genosse Krahl, Du bist objektiv ein Konterrevolutionär und Agent des Klassenfeindes dazu!" Mit diesem frugalen Startsignal einer neuen Frauenbewegung war plötzlich wieder Dynamik in den revolutionären Prozess gekommen.

Dass an jenem 13. September 1968 noch eine andere, mindestens so folgenreiche Revolution auf den Weg gebracht wurde, ahnte im Frankfurter Festsaal wohl niemand.

An jenem Freitag reichten Jürgen Dethloff und Helmut Gröttrup in Österreich eine Patentanmeldung für einen "Identifizierungsschalter" ein. Hinter diesem sperrigen Begriff verbarg sich ein unscheinbarer Gegenstand, den bald jede und jeder bei sich tragen sollte – die Chipkarte. In Kunststoffkarten eingebaut, hat der integrierte Schaltkreis unser aller Alltag revolutioniert. Egal ob beim Bezahlen an der Tankstelle oder an der Supermarktkasse, beim Bücherausleihen in der Bibliothek, beim Arzt oder im Amt: Die Chipkarte ist immer dabei.