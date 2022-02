16. Februar 1858 Xantener Knabe wird gefunden

Ausgerechnet an einem Tag, an dem es besonders aussichtlos schien, machten drei Lüttinger Lachsfischer den Fang ihres Lebens. An jenem 16. Februar des Jahres 1858 führte der Rhein wenig Wasser – zu wenig, um die Netze auszuwerfen. Doch die drei bestiegen trotzdem ihr Boot; denn sie wollten die Gelegenheit nutzen, Steine beiseite zu räumen, die sonst unter der Wasseroberfläche verborgen blieben, ihnen aber immer wieder die Netze zerrissen. Und da, unter einer Lage Kies, ragte plötzlich ein menschlicher Arm hervor.