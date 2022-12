20. Dezember 1969 Erste Folge von "Wünsch dir was"

So fing es an, das interaktive Fernsehen, mit "Wünsch Dir was". In der Eurovisionsshow konnten die Zuschauer eines bestimmten Ortes die Sieger bestimmen. Per "Lichttest" – oder das Betätigen der Toilettenspülung. Der jeweilige Mehrverbrauch entschied den Sieger. Insgesamt 24 Folgen wurden im ZDF ausgestrahlt. Autorin: Carola Zinner

Dienstag, 20. Dezember 2022 Autor(in): Carola Zinner Sprecher(in): Hans-Jürgen Stockerl Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Es ging aufwärts! Ende der 1960er Jahre wurde Nachkriegsdeutschland zur Wunderwelt, in der kaum mehr Wünsche offenblieben. Rasante Lohnsteigerungen und höhere Renten, eigenes Auto und Farbfernseher. Alles immer größer, schöner und auch frecher. Sogar beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Ausgerechnet der Samstagabend, den das ZDF traditionell der Familienunterhaltung widmete, wurde am 20. Dezember 1969 mit der neuen Eurovisionsshow "Wünsch Dir was!" zu einer Art Versuchslabor in Sachen Innovation und Provokation.

Televoting per "Lichttest"

Das Konzept: Drei Familien zeigten im Wettstreit gegeneinander, was sie an Witz, Können und Wagemut zu bieten hatten und auch, wie die innerfamiliäre Zusammenarbeit funktionierte. Da robbten Kandidatinnen und Kandidaten über dünnes Eis, errieten geheime Wünsche ihrer Angehörigen oder spielten spontan in einem Theaterstück unter lauter Profis mit. Durch die Sendung führte, auch das war neu, ein Moderatoren-Duo, bestehend aus dem Ehepaar Dietmar Schönherr und Vivi Bach - er grantig, aber mit Durchblick, sie bezaubernd und beschwichtigend - die ihrerseits die traditionelle familiäre Rollenverteilung perfekt erfüllten. Der Knüller aber war jene Runde, in der die Zuschauer daheim vor den Fernsehgeräten über Sieg oder Niederlage der zwei Parteien entscheiden durften, die zu diesem Zeitpunkt noch im Spiel waren. "Lichttest" lautete das Zauberwort, mit dem Vivi Bach das Fernsehpublikum - wenn auch nur das einer bestimmten Region - dazu aufrief, mittels ruckartiger Erhöhung des Stromverbrauchs kundzutun, welcher Partei sie ihre Stimme gaben. "Wenn Ihnen die Leistung von Familie Müller besser gefallen hat als die von Familie Meier, dann schalten Sie beim Ertönen des Gongs bitte bei ihnen zu Hause für 20 Sekunden alle verfügbaren Lichtquellen ein!"

Anschließend verkündete ein Vertreter des zuständigen Elektrizitätswerks via Telefon, bei welcher Kandidatenfamilie der Verbrauch um wie viel gestiegen war: Bei Meiers um 10 Megawatt; bei Müllers um 40, das gab für Müllers ordentlich Punkte. So also sah er aus, der Beginn des interaktiven Fernsehens.

Das Leben ist kein Wunschkonzert