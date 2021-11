2. November 1828 William Burke und William Hare festgenommen, Leichenfledderer

Rein medizinisches Interesse

Edinburgh war zu Beginn des 19. Jahrhunderts ein europaweit führender Wissenschaftsstandort, vor allem in der Medizin. Die legal erhältlichen Leichen von Hingerichteten und Selbstmördern reichten nicht aus für die ständig wachsende Zahl der Anatomie-Studenten. Die Professoren versuchten auch, den Armen ihre eben verstorbenen Angehörigen abzukaufen, aber die wollten ihren Toten die Auferstehung des Leibes beim Jüngsten Gericht nicht vermasseln und gaben sie nicht her. Also entwickelte sich ein lukrativer Schwarzhandel. Menschen aus der Unterschicht, deren Gräber niemand schützte, waren als Tote mehr Geld wert, als sie zu Lebzeiten je besessen hatten.

Ein blühendes Geschäft mit dem Tod

Für diesen guten Kunden also wurden Burke und Hare zu Mördern. Mit dem Schänden von Gräbern hielten sie sich gar nicht erst auf. Sie lockten Landstreicher und Prostituierte in ihre Pension, brachten sie um und legten sie noch warm auf die Seziertische von Robert Knox. Der stellte niemals Fragen. Beim fünfzehnten Opfer, einer Bettlerin, bekam ein Gast der Pension etwas mit und verständigte die Polizei. Am 2. November 1828 wurden Burke und Hare verhaftet. Der Nachweis ihrer Taten war schwierig; und so sicherte die Staatsanwaltschaft William Hare Straffreiheit zu im Austausch gegen ein Geständnis. Der lieferte prompt eines ab und seinen Freund Burke damit an den Galgen. Er war der Einzige, der dort endete. Dem Anatomen Robert Knox blieb hartnäckiges Nachforschen erspart. Die Abgründe des Wissenschaftsbetriebs sollten unter dem Deckel bleiben; die Obrigkeit sorgte sich um das Renommee der Stadt.