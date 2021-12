3. Dezember 1987 Werner Herzogs „Cobra Verde“ hat Premiere

Du dumme SAU!

Ich hau dir in die Fresse!

Bruce Chatwin ist bei den Dreharbeiten ab und an dabei. Und er führt Tagebuch: Werner Herzog habe einen afrikanischen Königspalast als Filmkulisse errichten lassen, mit Totenköpfen aus Gips. Schreibt er. Der Hofstaat aber sollte echt sein, also fand er irgendwo in Afrika noch so was, wie einen echten Hofstaat. Werner Herzog renne hochgradig erregt auf und ab – Und Kinski? Der setze sich in Szene und schreie, brülle. Der deutsche Kameramann habe das Set verlassen, alles zu unprofessionell, und der nachfolgende, tschechische Kameramann sei von Kinski begrüßt worden: "Habt ihr überhaupt Klopapier in der Tschechoslowakei?"