25. Januar 1977 Weltweit erstes Kraftwerk für erneuerbare Energien liefert Strom

Es gab einmal eine Zeit, die hieß: die Sechzigerjahre. Damals entdeckten die Menschen den Wert des Friedens, sich selbst – und im Nahen Osten jede Menge Öl. Es sprudelte freundlich aus der Erde, die Vorräte schienen immens. Benzin kostete ein paar Groschen pro Liter, und die Menschen fuhren fröhlich und unbeschwert mit ihren Autos durch die Welt. Ohne Gurt und Tempolimit rauschten sie über nagelneue Straßen und Autobahnen. Viele bauten sich ein Haus auf dem Land und pendelten in die Stadt. Geheizt wurde das Haus mit Öl, das war billig und machte keine Arbeit.

Öl…aus!

Doch plötzlich bekam die heile Welt einen Riss. Die Gemeinschaft der ölfördernden Länder drehte den Ölhahn zu. Die Ölkrise von 1973 bot den gerade so richtig in Schwung gekommenen Wirtschaftswunder-Kindern einige Überraschungen. Zum Beispiel leere Autobahnen. Ein Sonntags-Fahrverbot sollte die Ölvorräte schonen – zur Freude einiger Kinder, die viel Platz zum Rollschuhfahren hatten, und zur Erleichterung revierwechselnder Kröten. An Werktagen durfte man fahren, aber mit maximal 100 km/h.