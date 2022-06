10. Juni 2013 Weltjugendstiltag

Geschärftes Bewusstsein

Folgendes ruft uns der Kalender der Vereinten Nationen allein im Juni ins Bewusstsein: Flüchtlinge, Blutspenden, Yoga, Eltern, Ozeane, Witwen, Asteroiden, Fahrräder, Wüsten, Kindesmissbrauch und einiges mehr. Der 10. Juni ist noch leer, und wir könnten unser Bewusstsein ungeschärft in den Tag hineinbaumeln lassen, gäbe es nicht noch mehr Interessenverbände, denen etwas am Herzen liegt. Am 10. Juni ist auch was los, da ist nämlich Weltjugendstiltag. Den hat im Jahr 2013 eine ungarische Kunstzeitschrift ins Leben gerufen, anlässlich des 10. Todestages der Architekten Antoni Gaudi und Ödön Lechner. Ihre Gebäude prunken mit geschwungenen Linien, Farben und Ornamenten, typisch Jugendstil also. Diese kurze Epoche erblühte europaweit um die Wende zum 20. Jahrhundert und war bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs schon wieder vorbei.