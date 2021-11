12. November 1958 Waren Harding durchsteigt Felswand "The Nose" im Yosemite Nationalpark

Heute geht’s um’s Klettern! Nicht schnell auf den Ostgipfel der Kampenwand! Nein, um’s richtige, um’s extreme Klettern. Konkret: um einen berühmten Extrem-Kletterer! Sein Name: Warren Harding! Nicht bekannt? Kein Wunder. Harding, geboren 1924, war US-Amerikaner - und kein Alpinist, sondern ein Pionier des Bigwall-Kletterns in Kalifornien. So nennt man das Durchsteigen von so hohen, steilen Felswänden, dass unsereinem schon vom Hinaufschauen schwindlig wird.

Die Nase des Kapitäns

700 Haken und 1000 Meter Seil

Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich Harding zur führenden Gestalt in der wachsenden Klettergemeinde des Yosemite Valley. Man stürmte einen Berg nach dem anderen, doch Harding war besessen von dem Wunsch, auch den als unüberwindbar geltenden El Capitan zu erobern und zwar über die so genannte "Nose“-Route. 45 mal stiegen er und sein Team in die Wand, um mehr als 700 Haken einzuschlagen sowie 1000 Meter Seile und Vorräte zu deponieren. Erst dann erschien ihnen der Gesamtdurchstieg möglich. Zahlreiche Zuschauer harrten tagelang am Fuß der Wand und beobachteten, wie sich die Männer, fliegengleich, an der senkrechten Wand in die Höhe hangelten und vermutlich zeitweise heftig fluchten. Gefrorene Seile rissen, Karabiner versagten, Kräfte schwanden. Für die wenigen Stunden des Schlafs hakten sie sich auf schmalsten Plateaus fest. Im Tal rechnete man mit dem Schlimmsten: seit 1905 hatte "El Cap" schon zwei Dutzend Bergsteigern das Leben gekostet.