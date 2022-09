22. September 1869 Wagners Oper "Das Rheingold" uraufgeführt

Au weia! So fängt es an. "Das Rheingold", der Vorabend zu Richard Wagners vierteiligem Musikdrama "Der Ring des Nibelungen“. "Wallala! Lalaleia! Leialalei! Heia! Heia! Haha!" Von wegen "Haha". Zu lachen gibt es da wenig, denn es geht um Macht, und es geht um Liebe. 16 Stunden lang!

Wer ist der Depp?

Wie schon der Monaco Franze festgestellt hat, wer das "Rheingold" nicht gesehen hat, kann den Rest des "Rings" nicht mehr recht verstehen. Das ist doch eine Motivation. Schließlich dauert das "Rheingold" gerade mal zweieinhalb Stunden und hat keine Pause, in der man was sagen müsste, "was irgendwie interessant klingt, aber so dass keiner versteht, verstehst? Dann san nämlich die andern die Deppen und das ist das wichtigste, verstehst? Dass man nicht selbst am Schluss der Depp ist, sondern die andern." "Heia! Heia! Hahei!"