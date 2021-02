5. Februar 1967 Vicco von Bülow führt durch die erste Folge von "Cartoon

"Meine sehr verehrten Damen und Herren"

Am Abend des fünften Februar 1967 war Vicco von Bülows Gesicht für das Fernsehpublikum daheim noch neu. Als er etwas steif und sehr schlank auf die Kamera zuging, eng umrahmt von drei Studio-Wänden, modern tapeziert mit übergroßen und sehr kleinen Buchstaben, die das Wort Cartoon ergaben, da sah der Moderator sehr seriös aus. Im grauen Dreiteiler mit blütenweißem Hemd und Krawatte begrüßte er die Zuschauer höflich mit: "Meine sehr verehrten Damen und Herren".

Aha. Interessant. Irritierend nur, dass haargenau ins Ende seines Satzes etwas hinein raschelte. Und zwar laut! Völlig zusammenhanglos tauchte ein Mann auf. Ebenfalls im ordentlichen Anzug. Er durchschritt zügig von hinten aus der Kulisse heraus das Bild und beschäftigte sich dabei geräuschvoll mit seiner Tageszeitung, die er auseinanderzog und wieder zusammenlegte, um umzublättern und immer so weiter, bis er nicht mehr zu sehen war. Der Moderator stellte ihn ungerührt vor: "Das ist Herr Störk." Und machte dann weiter.

Humoranstiftung aller erster Güte

Der Kontrast zwischen hart errungener Sachlichkeit und plötzlich einbrechendem, sanft gebremstem Wahn, das war typisch für den Humor von Loriot. So nannte sich Victor von Bülow damals schon seit zwanzig Jahren – als Karikaturist. Seine Bücher wurden in Millionenhöhe aufgelegt. Nun hatte das Fernsehen den Zeichner kurzerhand als Moderator verpflichtet. Der Genrewechsel war sein Glück! Jetzt konnte Loriot auch sein Gefühl für Timing und Präzision beweisen: in Sketchen, die schnell legendär wurden.