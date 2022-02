25. Februar 1898 Uraufführung von Frank Wedekinds "Erdgeist"

Freitag, 25. Februar 2022 Autor(in): Justina Schreiber Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Was macht eine Frau aus? Schwierige Frage - noch dazu, wenn sie ein Mann zu beantworten versucht. Denn ach herrje, aus seiner Perspektive sollte die Frau an sich wahrscheinlich vor allem hilfreich und ergänzend wirken, ihm den Rücken freihalten oder kraulen oder sonst was. Ach, da fiele einem Mann wohl einiges ein, was die kleine Eva, Nelli oder Lulu Gutes für ihn sein könnte. Wenn sie nur brav die ihr zugewiesenen Rollen spielt und – je nach Bedarf - mal als Verführerin, mal als Kameradin, Mami oder Kindfrau auftritt.

"Urgestalten des Weibes"

Doch wehe, wenn sie das schöne Spiel unterläuft und den Spieß umdreht! Die Männer anmacht, sie zappeln und leiden lässt. Sie blamiert, desavouiert und kränkt. Wehe den Würstchen, die die in ihren Augen animalische Wucht einer unverbildeten weiblichen Natur zu spüren bekommen! Kein Wunder, dass Frauen, die Lust auf Sex mit verschiedenen Männern haben, in der traditionell-patriarchalen Logik lüstern-panischer Männerhirne Huren sind. Und Huren sind na ja… Huren. Keine anständigen Frauen beziehungsweise auch keine echteren Frauen als die anderen. Oder steckt hier wie dort hinter den Masken nicht vielleicht doch die "Urgestalt des Weibes", die immerzu in allen möglichen Erscheinungen gefährlich lockt und lockt?

Wer bleibt Sieger?

Frank Wedekind persönlich stand als gebeutelter, zur Verzweiflung getriebener "Besitzer" der schönen Lulu, als Chefredakteur Dr. Schön auf der Bühne, als seine Tragödie "Erdgeist" am 25. Februar 1898 endlich uraufgeführt wurde. Der 33-jährige Autor war dem Intendanten des Leipziger Ibsentheaters auf ewig dankbar, dass er die Inszenierung wagte und den Bann brach, der auf Wedekinds gesellschaftskritisch-provokanten Stücken zu liegen schien.

Endlich gab es Applaus für ihn, wenn auch recht braven. Das Publikum im Leipziger Krystallpalast, vor allem Gewerkschaftler und Arbeiter, verstand nicht so recht und sah in Lulu eine Kämpferin für die Rechte der Frauen.