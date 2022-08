1. September 1979 Michael Endes "Die unendliche Geschichte" veröffentlicht

Donnerstag, 01. September 2022 Autor(in): Katharina Hübel Sprecher(in): Irina Wanka Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Neun Kilometer vor Rom liegt das Paradies. Ein verwunschener Olivenhain, in dem gemächlich Schildkröten an ihren Blättchen nagen, in dem geheimnisvolle Baumelfen in alten Stämmen wohnen und sich nur dem offenbaren, der an sie glauben mag und genug Fantasie für sie hat. Von all dem Zauber umgeben: die südländisch weiß getünchte Villa Einhorn. Zweite Heimat des Schriftstellers Michael Ende und Zufluchtsort in den 1970er Jahren.

Einfach weg

Ja, er war geflohen. Aus Deutschland, aus München, wo ihm alles zu eng wurde und er seine Zeit damit verbringen musste, sich in Talkshows und Zeitungsinterviews zu rechtfertigen. Dafür, dass er Jim Knopf geschrieben hatte. Eine fantastische Reise zu sich selbst. Doch genau das war auch Stein des Anstoßes: Fantastisch schreiben für Kinder, wie verantwortungslos! Die 68er-Generation erwartete anderes von einem zeitgenössischen Autor. Die politische Willensbildung, das Schulen der kritischen Denkkraft und die intellektuelle Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Dass Michael Endes Reise in die Fantasie keine geistige Flucht, vielmehr Auseinandersetzung mit der eigenen Identität und somit etwas sehr Reales für seine Leserinnen und Leser sein konnte, wollten nicht alle Kritiker gelten lassen.

Einfach Abstand

Ermüdet und ermattet von all den Diskussionen, die ihm die Zeit und den Schlaf raubten und seine Schreibkraft zum Erliegen brachten, flüchtete Michael Ende 1970 nach Italien.

In der Idylle der Villa Liocorno, der Villa Einhorn, seinem Arkadien, fand er zum Schreiben zurück.

Und trat den langen Gang nach Fantásien an, dem Land, das in "Die Unendliche Geschichte" entführen sollte.

Ein kleiner Junge namens Balthasar Bux flüchtet vor seinen Problemen in der Familie und in der Schule, in dem er Tage und Nächte durchliest, bis er schließlich sprichwörtlich von der Geschichte aufgesogen wird. Dort, in Fantásien, beginnt die Suche nach sich selbst - am Schluss kehrt er zurück in seine Realität. Das Buch spuckt ihn wieder aus, einen neuen Balthasar: sich seiner Gefühle und seiner Selbst bewusst, voller Tatendrang, das eigene Leben anzupacken.