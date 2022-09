7. September 1813 "Uncle Sam" wird das erste Mal benutzt

Mittwoch, 07. September 2022 Autor(in): Julia Devlin Sprecher(in): Krista Posch Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

In vielen Nationen gibt es nationale Symbole. Sie sollen nationale Identitäten, Moralvorstellungen oder auch bestimmte geschichtliche Momente widerspiegeln. Bei vielen dieser Symbole hat man sich ausgiebig im Tier- und Pflanzenreich bedient: Man denke an all die Adler und Bären, Eichen und Ahorne, Zedern und Kleeblätter. Und auch menschliche Symbolfiguren gibt es. Die schöne Marianne, die Frankreich vertritt, den deutschen Michel, den freiheitsliebenden Schweizer Wilhelm Tell und Englands John Bull beispielsweise.

Riege der Nationalfiguren

Ein relativer Neuzugang im Kreis der Symbolfiguren ist Uncle Sam, der die Vereinigten Staaten von Amerika verkörpert. Am 7. September 1813 wurde Uncle Sam das erste Mal erwähnt. Der Name geht auf einen gewissen Samuel Wilson zurück, der die US-Armee mit Fässern voller Rindfleisch belieferte. Auf diese Fässer war U.S. gestempelt, was sich natürlich auf "United States" bezog, doch die Soldaten bezeichneten den Fraß nach dem Lieferanten als "Uncle Sam's". Da die Initialen dieselben waren, blieb der Spitzname hängen. Die Figur darum entwickelte sich über die Zeit. Ihr erster Auftritt war in einer Karikatur, nämlich von britischen Karikaturisten. Groß und hager, sollte sie auch physisch das Gegenstück zum kleinen, dicken, nicht sehr dynamischen John Bull darstellen. Erst in den 1870ern erhielt Uncle Sam durch einen amerikanischen Zeichner sein charakteristisches Outfit, den dunkelblauen Frack, die rot-weiß gestreiften Hosen und den mit Sternen verzierten Zylinder.

I want you

Um 1900 war er zum weltweit bekannten Symbol für die Vereinigten Staaten von Amerika geworden. Er warb für viele Produkte, von Haferflocken bis Versicherungen. Doch seine große Stunde schlug, als es wieder einmal um Krieg ging. In seiner bekanntesten Rolle warb Uncle Sam Rekruten für den Ersten Weltkrieg. Mit markanter Geste - durchdringender Blick, den knochigen Zeigefinger dem Betrachter entgegengereckt und ein unmissverständliches "I Want YOU". Während des Krieges erschien Uncle Sam auf vier Millionen Postern. Er warb nicht nur Rekruten, er forderte auch die Bevölkerung auf, Kriegsanleihen zu zeichnen, Früchte einzukochen, Gemüse im Garten anzubauen, mit Kohle sparsam umzugehen und ein Auge auf die deutschstämmigen Nachbarn zu haben. Spätestens beim Waffenstillstand 1918 war er die visuelle Metapher der Vereinigten Staaten geworden.