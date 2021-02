08. Februar 1969 Über dem mexikanischen Bundesstaat Chihuahua zerplatzt der Allende-Meteorit

Montag, 08. Februar 2021 Autor(in): Christiane Neukirch Sprecher(in): Ilse Neubauer Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Mexiko ist, kosmisch gesehen, ein geschlagenes Land. Seit Urzeiten fallen den Bewohnern dort Himmelskörper auf den Kopf. Genau genommen: Meteoriten. Meteoriten sind Überraschungseier des Kosmos, meist Bruchstücke von größeren Brocken, den Asteroiden. Sie sind Urenkel des Urknalls, sausen im All herum und kollidieren manchmal mit kreuzenden Festkörpern. Zum Beispiel mit der Erde.

Das Ende der Dinos

So ein Vorfall ereignete sich vor 65 Millionen Jahren. Damals schlug ein Brocken von gut zehn Kilometern Durchmesser im heutigen Golf von Mexiko ein, mit einer Geschwindigkeit von rund 72.000 Kilometern pro Stunde, also weit jenseits jedes irdisch verordneten Tempolimits. Die Wucht des Einschlags – etwa der Sprengkraft von 5 Milliarden Hiroshima-Bomben vergleichbar – keilte einen riesigen Krater in die Erdoberfläche und veränderte das Leben auf der Erde radikal. Noch in Europa waren die Auswirkungen durch die folgenden Flutwellen so extrem, dass übermückengroße Lebewesen allesamt ausgelöscht wurden. Das ist sehr wahrscheinlich der Grund, warum wir heute mit Dinosauriern keinen Kontakt haben.

Nicht nur für die Erde und ihre Bewohner ist so ein Zusammenstoß ungesund. Auch der Meteorit kommt in so einem Fall nicht heil davon. Die Reibungshitze beim rasenden Eintritt in die Erdatmosphäre bringt ihn zum Glühen, oft zum Auseinanderbrechen. Vom riesigen Meteoriten aus der Dino-Zeit fanden Forscher bis heute nicht mal mehr Kleinteile, nur eben den Krater, so groß wie die Schweiz.

Knapp am Postamt vorbei

Die Mexikaner hätten also allen Grund zur Sorge, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fallen könnte. Doch das ist sehr unwahrscheinlich: Zwar trifft etwa 25.000 Mal pro Jahr ein kosmischer Gruß in Gestalt von Gesteinsbocken auf unserem Planeten ein, doch nur fünf davon werden tatsächlich gefunden. Meist verläuft die Sache glimpflich und über unbewohntem Gebiet. Doch in den frühen Morgenstunden des 8. Februar 1969 regnete es über Mexiko wieder einmal Trümmer aus dem All.

Der zerborstene Meteorit verglühte als pittoresker Feuerball über der Kleinstadt Allende in der Provinz Chihuahua und verteilte sich großflächig im Umkreis. Nur knapp verfehlte ein Brocken das Postamt.