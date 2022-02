10. Februar 1862 Tom Thumb und Lavinia Warren heiraten (10.02.1862)

Washingtons Amme und eine mumifizierte Meerjungfrau

Zu Beginn seiner Karriere in den 1830ern zog Barnum mit einer farbigen, gelähmten, greisen Frau durch die Lande. Er präsentierte sie als Amme George Washingtons - sagenhafte 161 Jahre alt. Er ließ die in Wahrheit kaum 80-Jährige Anekdoten aus der Kindheit des ersten amerikanischen Präsidenten erzählen und mit heiserer Stimme Gospel-Lieder singen. Unter den angeblichen Wundern, die der amerikanische Impresario in den folgenden Jahren zur Schau stellte, befand sich neben lebenden Skeletten und behaarten Damen, Albino-Familien, Aztekenkindern und siamesischen Zwillingen auch eine mumifizierte Meerjungfrau, die sich dann aber als Affentorso entpuppte, auf den man einen Fischschwanz montiert hatte. Barnum inszenierte fulminante Pressekampagnen, druckte Handzettel, präsentierte Expertengutachten und bestellte unverfroren Sachverständige ein. Unter seinem Management mauserte sich das legendäre American Museum in New York zu einem Zwischending aus Menagerie und Monstrositäten-Kabinett. Dort beschwindelte und bezauberte der unverfrorene Unternehmer in insgesamt 23 Jahren fast 40 Millionen Besucher.