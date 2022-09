21. September 1937 Tolkiens "Hobbit" wird veröffentlicht

"In einer Höhle in der Erde, da lebte ein Hobbit. Nicht in einem schmutzigen nassen Loch, in das die Enden von irgendwelchen Würmern hereinbaumelten und das nach Schlamm und Moder roch. Es war eine Hobbithöhle, und das bedeutet Behaglichkeit."

Probier’s mal mit Gemütlichkeit

So fängt alles an. Nicht nur J. R. R. Tolkiens Roman "Der Hobbit", erstmals erschienen am 21.September 1937, sondern auch die Geschichte der modernen Fantasy-Literatur, die damals noch in den Kinderschuhen - Verzeihung - in behaarten Hobbitfüßen steckte. Zugegeben, Tolkiens Nachfolger interessierten sich in erster Linie nicht für seine Hobbits, sondern für seine hehren Elben, sturen Zwerge, die finsteren Orks und schwertschwingenden Heroen. Denn der Hobbit an sich taugt eigentlich nicht so recht zum Fantasy-Helden: Er ist klein, nur so um die 1 Meter 20, friedfertig, hat es gerne ruhig und gemütlich und geht jeglicher Aufregung am liebsten aus dem Weg. So auch Bilbo, die Titelfigur des "Hobbits“. Er ist so verwirrt wie der Leser, als er unversehens in ein Abenteuer voller Trolle, fieser Riesenspinnen und einem Drachen gerät und darunter leidet, dass er sein Taschentuch vergessen hat. Der Hobbit Bilbo: die Identifikationsfigur für den häuslichen Leser, eine Figur, die jeder mag. Außer vielleicht die Literaturkritikerin Elke Heidenreich. "Da krieg ich Zustände. Ich hasse es, wenn Menschen mit Pelzohren Wunderdinge tun.“, äußerte sie.