23. März 1998 "Titanic" gewinnt 11 Oscars

Mittwoch, 23. März 2022 Autor(in): Katharina Hübel Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Es ist die große Liebe. Wassermoleküle in der Luft. Sie streben einander zu in dem tiefen Wunsch sich zu vereinen. Doch die anderen Luftmoleküle funken dazwischen, torpedieren die perfekte Bindung. Steigt jedoch die Luftfeuchtigkeit, gibt es ein richtig kitschiges Happy End: Wassermoleküle, die miteinander verschmelzen. Profaner ausgedrückt: Nebel zieht auf oder - Autoscheiben beschlagen. So lästig das für Autofahrer sein mag, so hilfreich ist es für heimlich Liebende, eine Affäre, die nicht vor den Augen der Gesellschaft stattfinden darf. Dafür unbeobachtet auf dem Rücksitz eines Autos. Sagen wir: im Laderaum des größten Schiffes der Welt - im Jahre 1912. Auf der "Titanic".

Romantik-Flash ...

So zumindest erzählt es die wohl berühmteste beschlagene Scheibe der Filmgeschichte - hinter der sich verbotenerweise Jack und Rose vergnügen. Eine Szene aus James Camerons "Titanic", dem lange erfolgreichsten Kino-Drama aller Zeiten. Am 23. März 1998 gewann "Titanic" elf von vierzehn möglichen Oscars. Was für eine Bereicherung! Damit sind nicht nur die 2.186 Millionen Gewinn für Paramount Pictures gemeint. Pop-Ikone Celine Dion beispielsweise, von der der Titelsong ist, ist zur Inspiration aller Blockflötenschüler geworden. Ein markantes Flötensolo als Auftakt zu einem Popsong - Mozart dürfte der letzte gewesen sein, der sich das getraut hat. Für die Ewigkeit in unser kulturelles Erbe eingegangen ist auch die Poesie des Liedtextes: "Liebe war, als ich Dich liebte ... Mein Herz wird weiterschlagen ..." Da hat der mittellose Ire Jack, der in den USA sein Glück suchen will, der reichen Rose aus der besten Gesellschaft aber ordentlich den Kopf verdreht. Und gerade als die beiden mit den Konventionen brechen, bricht auch die Titanic entzwei.

Doch vor dem Drama gibt’s den vollen Romantik-Flash - James Cameron kreiert Bilder, die zur ikonografischen Vorlage werden: Ein Handkuss, ein intensiver Blick, viel Wind und Sonnenuntergang, so weit so bekannt - doch dann:

... für die Ewigkeit