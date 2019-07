2. Juli 1955 Tierpark für den Sozialismus in Berlin eröffnet

Dienstag, 02. Juli 2019 Autor(in): Prisca Straub Sprecher(in): Ilse Neubauer Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Die DDR-Führung hat die Nase voll. Endgültig! In Scharen drängen die Ost-Berliner rüber in den britischen Sektor. Dort starren sie in Schaufenster, knüpfen Westkontakte und spazieren - durch den Zoo! Inakzeptabel! Der kleine Innenstadt-Zoo an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche hatte schon wenige Monate nach Kriegsende wiedereröffnet. Zwar ist die Tierauswahl bescheiden, doch auch in Ost-Berlin ist man ausgehungert nach ein wenig Ablenkung.

Ein eigener Zoo im Osten der Stadt

Also - eine volksdemokratische Gegen-Attraktion muss her! Warum nicht: ein eigener Tierpark - ein Zoo für den Sozialismus?! Ein passendes Areal ist schnell gefunden - ein verwilderter Schlosspark im Osten der Stadt: Mit fünfmal mehr Fläche wird Berlin-Friedrichsfelde dem Zoo im West-Sektor doch problemlos den Rang ablaufen! In den Führungsetagen am Alexanderplatz reiben sich die Partei-Funktionäre die Hände: 'Nu aba mal'n bisschen dalli!'

Eine wilde Laubenkolonie? Kann man wegplanieren! Ein Übungsplatz der Roten Armee? Hmm … da müssen die Genossen vielleicht irgendwo anders schießen! Nur: Mit wessen Arbeitskraft sollen Vogelvolieren und Hirschgehege eigentlich errichtet werden? Selbst jetzt, zehn Jahre nach dem Krieg, haben die Baubrigaden noch alle Hände voll zu tun - mit Trümmer-Beseitigung und Platten-Wohnungsbau. Das Tierpark-Projekt gerät erst mal ins Stocken.

Ohne die Aufbauarbeit Freiwilliger geht es also nicht: Sand schaufeln, Wassergräben ziehen, Wege anlegen, Unterholz roden - immer sonntags und nach Feierabend. Rund 100.000 unbezahlte Arbeitsstunden kommen so zusammen - für das "nationale Aufbauwerk". Dann ist es soweit: Am 2. Juli 1955 durchschneiden die Alpha-Tiere der DDR das rote Band zur Eröffnung ihres sozialistischen Zoos.

Doch mit dem Tierbestand ist es problematisch - ohne Devisen sind Exoten nur schwer zu bekommen, und der neue Zoodirektor ist auf Geschenke angewiesen: Das Ministerium für Schwerindustrie lässt einen Elefanten springen. Der volkseigene Betrieb "Kälte" einen Eisbären - und das Ministerium für Staatssicherheit spendiert - ausgerechnet - zwei Brillenbären.

Es dauert nicht lange und der Wettkampf ist in vollem Gang - Tierpark Friedrichsfelde gegen Westberliner Zoo. Der Osten hat - "den Größten", ohne Zweifel. Der Westen aber - den "Exklusiveren". Also rüstet man nach - im Osten zunächst mit einem Großen Panda. Der Westen reagiert - mit einem Menschenaffenhaus!

Getrennte Gärten

Dann: Mauerbau! Mit einem Schlag verlieren die Rivalen Tausende von Fans. Getrennte Gärten. Doch aus ihren eingezäunten Revieren beäugen sich die Platzhirsche unverändert kritisch: Westberlin bekommt ein Tropenhaus mit Freifluggehege? Der Tierpark antwortet mit einer Felsenhalle - für Großkatzen!

Das letzte Riesen-Projekt im Ostteil der Stadt geht unter - im Wirbel der Weltgeschichte. Vom neuen Dickhäuterhaus nimmt kaum noch einer Notiz. Wenige Tage nach der Einweihung fällt die Berliner Mauer. - Heute sind die beiden Attraktionen in der Zoo Berlin AG vereint. Und Touristen wundern sich: Zwei Zoos in einer Stadt? Da schütteln die Berliner den Kopf: "Keene Ahnung, wa!?"