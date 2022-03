29. März 1970 Tagesschau und ZDF heute zum ersten Mal in Farbe ausgestrahlt

Als die Tagesschau und ZDF heute zum ersten Mal in Farbe ausgestrahlt wurden, feierten die einen dies als Meilenstein, andere äußerten Bedenken: Wirkt unsere konfliktgeladene Welt in Schwarz-Weiß nicht authentischer? Die Fernsehhersteller hingegen waren einer Meinung: Farbe verkauft sich! Autorin: Brigitte Kohn

Dienstag, 29. März 2022 Autor(in): Brigitte Kohn Sprecher(in): Irina Wanka Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Susi Weichselbaumer

Zu Ostern im Jahre 1970 war es bitterkalt, und das minderte vielerorts die Frühlingsfröhlichkeit erheblich. Bis am Abend des Ostersonntags, am 29. März 1970, doch noch etwas Buntheit in bundesdeutsche Wohnzimmer einzog: ZDF und ARD strahlten ihre Nachrichtensendungen, die Tagesschau und ZDF heute, in Farbe aus. Erstmals. Rund zweieinhalb Jahre nach dem Start des Farbfernsehens in der Bundesrepublik wurde dies als weiterer Meilenstein der Fernsehtechnik gefeiert. Bislang hatte man nur ab und zu eine Unterhaltungsshow oder einen Spielfilm in Farbe ausgestrahlt.

Jetzt bunt

1970 war die Technik über anfängliche Kinderkrankheiten schon hinausgewachsen. Tagesschau-Sprecher Karl-Heinz Köpke musste nicht mehr befürchten, dass seine Gesichtsfarbe plötzlich von pastelligem Rosa ins Giftgrüne wechseln würde. Trotzdem gefiel ihm die gesamte Entwicklung überhaupt nicht. Jetzt müsse er sich neue Anzüge kaufen, die für die Farbkamera geeignet seien, klagte er in Interviews. Und das mit nur 30 Mark Kleidergeld vom Sender. Und das, obwohl man für seriöse Nachrichten doch keine Farbe brauche.

Schwarz-Weiß-Denken

Die Industrie hingegen freute sich. 85 Prozent der bundesdeutschen Haushalte besaßen bereits einen Schwarz-Weiß-Fernseher; die Geräte waren langlebig und robust, der Markt nahezu gesättigt. Farbe schuf neue Kaufanreize, und den Herstellern kam jeder Schritt der Fernsehmacher in die bunte Richtung sehr entgegen. Die Verkaufszahlen für Farbfernseher stiegen allmählich an.

Doch die kosteten damals zwischen 2000 bis 2500 Mark, weswegen sich die breite Masse meist mit den gewohnten Schwarz-Weiß-Röhren begnügte.

Vom Farbenrausch auf der Mattscheibe hatten also nur die Reichen was, und deshalb war die linksorientierte Presselandschaft nicht glücklich über die hohen Investitionen, die die Fernsehanstalten damals tätigten. Kritische Journalisten wiesen darauf hin, dass die bitterernste Welt in Schwarz-Weiß angemessener rüberkäme. Dem Vietnamkrieg nähme die Farbe den Schrecken. Franz Josef Strauß wirke wie eine kolossale Bulldogge und Willy Brandt viel zu scharfkantig. Farbe verfälsche die Realität, die buntfröhliche Heiterkeit wirke wie Opium fürs Volk und mache die Kritik am industriellen Wachstum als solchem mundtot. (Auch deswegen, weil Unterhaltungssendungen wie Bonanza und der Shiloh-Ranch plötzlich eine ästhetische Sogkraft zuwachse, die sie überhaupt nicht verdienten.)