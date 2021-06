21. Juni 2021 Tag des Schlafes in Deutschland

Königliche Nachtruhe

Aus wissenschaftlicher Sicht keine gute Idee. Um dem Diktat der überproduktiven Aufgewecktheit etwas entgegenzusetzen, wurde im Jahre 2000 vom Verein Tag des Schlafes eV, der, genau: "Tag des Schlafes" ins Leben gerufen. Jedes Jahr am 21. Juni soll den Segnungen der Nachtruhe gedacht werden. Denn ausreichend Schlaf hilft dem Körper u.a. bei der Zellregeneration, hält jung, stärkt die Intelligenz und nicht zuletzt die Abwehrkräfte. Zwischen sieben und neun Stunden Schlaf benötigt laut Forschung ein Erwachsener im Schnitt. Dabei kommt es vor allem auch auf das richtige Bett an. Und der Traum aller schlaflosen Nächte ist und bleibt: das Himmelbett, Model "Louis XIV". Der französische Sonnenkönig schlummerte aber nicht der Romantik halber unter einem seidenen Baldachin, sondern weil sogar in Schlössern gerne Mauerwerkbrösel und Krabbeltierchen von den maroden Decken fielen, und nichts davon sollte auf dem königlichen Haupt landen. Seine Majestät ruhte zudem, auf zahlreiche Kissen gebettet, fast aufrecht sitzend.

Von Bettmilben und verpennten Genies

Die meisten Menschen waren jedoch froh, wenn sie überhaupt noch irgendwie ein Plätzchen im Bett bekamen, egal ob liegend oder sitzend. Bis ins 20. Jahrhundert hinein teilten sich ärmere Leute meist eine Matratze mit der ganzen Familie – oder auch mit völlig Fremden. Als durch die Industrialisierung Wohnraum in den Städten knapp wurde, vermieteten sozial schwache Familien ihre Betten tagsüber an Schichtarbeiter aus den Fabriken, sogenannte "Schlafgänger". Die Folge davon waren Krankheiten und Ungeziefer. Letztere sind bis heute weitverbreitete Bettgenossen. Denn Milben haben es gerne feuchtwarm und kuschelig. Vor allem wer wie Superstar Mariah Carey 20 Luftbefeuchter im Zimmer aufstellt, sollte seine Matratze häufig reinigen und lüften. Die Pop-Diva braucht zudem, laut eigener Aussage, mindestens 15 Stunden Nachtruhe, um so singen zu können, wie sie singt. Und auch Albert Einstein benötigte für seine Geistesblitze ausgiebige Schlummerstunden. Beide Schlafmützen feierten in ihrem Leben Erfolge, von denen die meisten Nachteulen und Frühaufsteher nur träumen können. Den Seinen gibt’s der Herr eben im Schlaf….