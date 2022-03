14. März 1889 Strindbergs "Fräulein Julie" uraufgeführt

Abgründe und Machkämpfe

Der Körper und seine Begierden halten sich nicht an soziale Barrieren. Diese Grundwahrheit tritt in "Fräulein Julie" so unerbittlich zutage, dass keine öffentliche Bühne nach dem Erscheinen des Stücks den Mut aufbringt, es aufzuführen. Der Schwede August Strindberg, von seinen Landsleuten ins Exil getrieben und mit Prozessen überzogen, gründet in Dänemark sein eigenes Experimentiertheater, doch auch hier schiebt die Zensur den Riegel vor. "Fräulein Julie" darf nur im Rahmen einer geschlossenen Veranstaltung uraufgeführt werden, und zwar im Kopenhagener Studentenverein, am 14. März 1889.