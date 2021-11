16. November 1973 Skylab 4, letzte Mission zur Weltraumstation Skylab startet (16.11.1973)

Streik im Weltall?

Am 16. November 1973 war es so weit! Die Astronauten Gerald Carr, Bill Pogue und Edward Gibson nahmen in Cape Canaveral ein letztes Erdenfrühstück zu sich. Hauptsächlich Fleisch und Eier, das hielt das ärztliche Team der NASA für besonders bekömmlich. Dann stiegen die drei Astronauten in ihre Rakete und hoben ab ins All, zur Raumstation Skylab. Skylab 4, so lautete der offizielle Name ihrer Mission. Sie waren die letzte Mannschaft, die zur Raumstation reiste – und sie mussten alles geben. Zeit, sich zu akklimatisieren, gab es nicht. Dabei machte den drein nicht nur ihr deftiges Frühstück zu schaffen. Durch die Schwerelosigkeit sammelt sich alles Blut im Kopf. Die Folge: Kopfschmerzen und ein geschwollenes Gesicht. In diesem Zustand mussten die Männer sofort an die Arbeit, wissenschaftliche Experimente präzise im Akkord durchführen und per Funk Rapport erstatten. Und dann war da noch der neu entdeckte Komet Kohoutek, von der Weltpresse als Stern von Bethlehem gehypt, den die drei Astronauten zwischen ihren Spucktüten genau im Auge behalten mussten.