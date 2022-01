26. Januar 1753 Schloss Bayreuth darf neu gebaut werden

Alles andere als Glitzer

Intelligent und musisch begabt wie ihr geliebter jüngerer Bruder, der Thronfolger und spätere König Friedrich der Große, litt auch Wilhelmine unter der harten Erziehung des Vaters. Als der gepeinigte Kronprinz zu fliehen beschloss, half sie ihm bei den Vorbereitungen. Das Unternehmen ging schief, der König tobte, setzte den Sohn gefangen und verdonnerte die "Kanaille von einer Tochter" zu einer Ehe mit dem Markgrafen von Bayreuth. Im Falle einer Weigerung drohte er mit Festungshaft in Spandau. Wilhelmine heiratete also und zog nach Bayreuth, dessen Hof ihr wie ein Bauernhof vorkam. Mit Adeligen, die verlauste Perücken trugen, am liebsten über Rinderzucht redeten und sich häufig einen Vollrausch antranken.