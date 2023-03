8. März 1970 "Atem" von Samuel Beckett uraufgeführt. Drama in 35 Sekunden

Crazy

"Crazy", also: "Narrisch" würde man gerne sagen. Nun. Das ist ein Theaterstück von Samuel Beckett. Titel: "Atem". - Eines seiner schrägsten. Aufgeführt am 8. März 1970 im Oxford Playhouse. Na ja, Theaterstück, das klingt wohl ein wenig hochgegriffen. Man braucht für dieses Stück keine Schauspieler und abendfüllend ist das Werk ganz und gar nicht. Es dauert alles in allem um die 35 Sekunden. Wenn man die Regieanweisungen ernst nimmt. - Und die Deutung? Klar. Es geht um die Geburt des Menschen bis zu seinem Tode. Ich atme ein, ich atme aus ... .

Samuel Beckett

Den Autor, den Iren Samuel Beckett, den kennt man heute vielleicht noch. Etwa, weil er 1969 den Literaturnobelpreis erhalten hat. Und weil mindestens eines seiner Stücke in die Weltliteratur eingegangen ist. Sein "Warten auf Godot", - "Absurdes Theater" nennt die Literaturwissenschaft das, und lobt Becketts Paradoxien, die Reduktionen auf die Sinnlosigkeit des Daseins oder seine Sprachspiele, die bis zur Sprachlosigkeit gehen. Nur: Auf gut bayerisch: Wie kommt man denn auf so einen "Schmarrn"? - Na, bei dem Wort "Schmarrn", da muss man hellhörig werden.

Ein Rückblick: Vom Oktober 1936 bis April 1937 reist der junge Samuel Beckett - er ist da gerade mal 30 Jahre alt und als Schriftsteller gänzlich unbekannt - er reist durch Deutschland ein halbes Jahr lang von Nord nach Süd. Er schaut sich die Sehenswürdigkeiten an. Vor allem die Museen, in Hamburg, in Berlin, in Dresden ... Und letztlich kommt er natürlich auch nach München. Alles irgendwie inspirierend, meint Beckett, aber andererseits notiert er kurz vor seiner Abreise in sein Tagebuch: "Ich bin froh, wenn ich hier weg bin"...