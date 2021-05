3. Mai 1973 Roxy Music treten zum ersten Mal in Deutschland auf

Wer wollte da nicht in die Rheinhalle Düsseldorf kommen, am 3. Mai 1973, zum allerersten Konzert der Band in Deutschland?

Grooaar!

Und: Roxy Music kamen nicht allein. Für ihre "For your Pleasure"-Tour wurden sie von Amanda Lear unterstützt, die die Band ansagte. Und da wusste man was kam: Amanda Lear - Model, Sängerin, Schauspielerin, Muse von Salvador Dali und damals aktuell die Freundin von Roxy Music Sänger Bryan Ferry - posierte für das zweite Albumcover der Band ganz in schwarz ,in High-Heels und hautengem Lederkostüm! An der kurzen Leine: ein Schwarzer Panther. Grooaar!!!