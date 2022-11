1. Dezember 1955 Rosa Parks weigert sich, ihren Sitzplatz im Bus zu räumen

Die Bürgerrechtsorganisation National Association for the Advancement of Colored People – kurz NAACP - bekämpfte die Diskriminierung von Afroamerikanern auf dem Gerichtsweg. Im Jahr zuvor hatte sie einen großen Sieg errungen, als das Oberste Bundesgericht die Rassentrennung in Schulen für verfassungswidrig erklärte. In Alabama hatte die NAACP nun die öffentlichen Verkehrsmittel ins Auge gefasst und wartete auf einen geeigneten Fall für einen Musterprozess.