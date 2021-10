18. Oktober 1969 Rolling Stones Magazine veröffentlicht Plattenkritik der "Masked Marauders"

Die Musiksession, die es nie gab

Das merkte vor gut 50 Jahren auch die Cleanliness & Godliness Skiffle Band. Als sie ihr erstes Album bei dem Jazz- und Folklabel Vanguard veröffentlichte, hatte sie wenig Erfolg damit. Dabei war es gut gemachte Musik. Etwas später erschien ihr zweites Album - allerdings unter dem seltsamen Bandnamen "The Masked Marauders" - übersetzt "Die maskierten Marodeure". Damit schafften sie es 12 Wochen lang in die Billboard Charts. Doch niemand hätte die Platte gekauft, wäre da nicht der 18. Oktober 1969 gewesen. Denn an diesem Tag erschien bereits eine Plattenkritik – noch bevor die Platte überhaupt aufgenommen war. Ja, sogar bevor jemand daran gedacht hatte, dass sie jemals erscheinen würden!

Marcus dachte: Was mit Dylan geht, geht auch mit den Beatles und den Stones! Also erfand er eine angebliche Musiksession der berühmtesten Musiker seiner Zeit: Mick Jagger, Bob Dylan, Paul McCartney, John Lennon und und und...

Aus Scherz wird Platte

Tja, damit musste der Scherz in die zweite Runde gehen. Die Aufnahmen mussten her. Und da kommen die Musiker der Cleanliness & Godliness Skiffle Band ins Spiel. Sie waren Freunde von Greil Marcus und sollten nun ein oder zwei Lieder fürs Radio aufnehmen. Und die wiederrum schlugen so ein, dass ein ganzes Album her musste. Nun stieg auch noch das Major-Label Warner Brothers in den Scherz mit ein. Sie finanzierten die Studioaufnahmen mit 15.000 Dollar Vorschuss – fünfmal mehr, als die Skiffle Band für ihr eigenes Album von Vanguard bekommen hatte.