10. März 241 v.Chr. Römer gewinnen 1. Punischen Krieg

Der Lateiner ist der Vertrauenswürdigste nicht! Diesen Eindruck bestätigt die Schule. Da lässt der Lehrer reihum je einen Satz übersetzen - aus dem Gallischen Krieg oder der Liebeskunst des Ovid - liest sich im Original eh alles ähnlich. Was aber nichts ausmacht, denn man kann ja abzählen, mit welchem Satz man drankommen wird. Also heimliche Vorrecherche unter der Bank per Wörterbuch und Handy. - Sagt der Lehrer plötzlich zum aktuellen Opfer: “Dein Satz war recht kurz. Geh, nimmst den nächsten noch dazu.“

Bleibt wohl als einziger - mauer - Trost die Tatsache: Bereits gewaltigere Gegner sind von den Lateinern überrumpelt worden!

Den Mutigen gehört die Welt

Zum Beispiel Karthago - eigentlich ein Kaliber als größte See- wie Handelsmacht im Norden Afrikas. Und darüber hinaus, denn im 3. Jahrhundert vor Christus kontrolliert Karthago nicht nur die komplette westafrikanische Küste, sondern auch Teile Südspaniens, Sardiniens, Korsikas und Siziliens. Bisschen viel, denken sich die Römer. Die verewigen gerade den Triumph bei Pyrrhus auf Steintafeln, Reliefs und Säulen. Einen Sieg, der ihnen die Herrschaft über ganz Italien gebracht hat. Aber schließlich heißt es: Den Mutigen gehört die Welt! Und die Römer halten sich eindeutig für mutiger als die Punier! So nennen sie die Einwohner Karthagos, da die von den Phöniziern abstammen, lateinisch poeni.

Weil es außerdem heißt: Was Du heute kannst besorgen … , gehen die Römer direkt daran, diese Punier um gewisse Gebiete zu erleichtern. Was sich schwieriger ausnimmt als erwartet. Grundsätzlich möchten die Römer nicht als gnadenlose Kriegstreibergelten. Entsprechend suchen sie einen plausiblen Grund, um sich gegen Karthago verteidigen zu müssen. Propaganda-Idee Nummer eins lautet: Wir behaupten, der Gegner will uns erobern!

Ein etwas seltsamer Vorwurf, denn Karthago hat seit Jahrzehnten kein Gebiet mehr annektiert. Propaganda-Idee Nummer zwei ist ähnlich abwegig, kann aber durch eine Argumentation von hinten durch die Brust ins Auge zumindest verwirren. Da heißt es, das Römische Reich würde irgendeiner Handvoll ehemaliger italienischer Söldner helfen, die jetzt auf Sizilien lebten, wo sie eine Stadt übernommen hätten, damit aber in Konflikt geraten seien mit ebenfalls auf der Insel wohnenden Griechen, weswegen die ehemaligen Italiener die Punier zur Verstärkung geholt hätten, derer aber mittlerweile überdrüssig seien und stattdessen Rom als Schutzmacht unbedingt bedürften. Soweit die Kurzfassung. Und somit kann es 264 v. Chr. endlich losgehen mit dem Ersten Punischen Krieg.

Karthago hält dagegen

Seitens Karthagos sieht man das nicht so kompliziert. Zur See schlägt man die Römer konsequent zurück. Zwanzig Jahre lang raufen sich die Kontrahenten allein um Sizilien, Korsika, Sardinien und ein paar süditalienische Küstenstreifen. Am Ende sind beide Parteien pleite. Jedoch die Römer haben noch ein Ass im Ärmel! Von Privatleuten leiht sich der Staat Geld, um eine letzte große Flotte aufzustellen. Die ist jener aus Karthago technisch wie zahlenmäßig überlegen. Damit “Treffer und Versenkt“ für Rom. Am 10. März 241 v. Chr. bittet Karthago um einen Friedensvertrag.

Dass mit einem Friedensvertrag aber nicht Schluss ist, weiß man aus der Schule. Ein Lateiner ist der Vertrauenswürdigste nicht. Deshalb wird weiter übersetzt: Der Hergang des Zweiten Punischen Krieges - das ist der mit Hannibal. Und der Verlauf des dritten - das ist da, wo dauernd Cato zitiert wird, der im Übrigen der Meinung ist, dass Karthago…