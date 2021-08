23. August 1926 Rodolfo Valentino stirbt - der erste "Latin Lover"

Wenn Hormone Tango tanzen

Geboren wurde Rodolfo Alfonso Raffaello Pierre Filibert Guglielmi di Valentina d'Antonguella 1895 als Sohn einer gutbürgerlichen Familie in einem kleinen Nest in Süditalien. Doch ihn lockte Amerika! Mit 18 Jahren fuhr er mit einem Ticket dritter Klasse nach Nuova York! Rodolfo konnte kein Wort Englisch. In New York schlief er auf Parkbänken und wusch Teller in einem Nachtclub. Bis man dort seine Talente erkannte: das Tanzen und die Schönheit. Oh Rodolfo! Er wurde Tanzpartner nicht mehr ganz taufrischer reicher Damen, die sich im Wiegeschritt an seinen jungen Körper schmiegten und ihm dicke Trinkgelder zusteckten. Eine der Damen legte ihren Gatten kurzerhand um, damit sie frei war für Rodolfo. Der hatte mit so viel Sympathie gar nicht gerechnet, floh so schnell er konnte nach San Francisco und wurde entdeckt – von Hollywood! Er hieß nun Rodolfo Valentino, bzw. (engl.) Rudolph, das erste männliche Sexsymbol. Die Hormone tanzten Tango, wenn Rodolfo mit schwarzem Lackhaar und gespanntem Bizeps wie ein Panther über das Parkett der Filmkulisse glitt. Das weibliche sexuelle Verlangen, bisher unterdrückt und tabuisiert, hatte endlich ein Ventil: Oh Rodolfo! Frauen gerieten in Hysterie, verloren sich in unzüchtigen Tagträumen.