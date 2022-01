12. Januar 1969 Rockband Led Zeppelin veröffentlicht Debut-Album

Grandios daneben liegen…

Aller Anfang ist schwer…

Unbeeindruckt von all der Kritik verkaufte sich "Led Zeppelin I" so erfolgreich, dass neben dem Debutalbum der Beatles wohl keine andere Platte in der Musikgeschichte Studiozeit so ökonomisch ausgenutzt hat. In nur 36 Stunden nahmen Led Zeppelin diesen Meilenstein der Rockgeschichte auf. Allein in den USA wurde die Platte bis heute über 10 Millionenmal verkauft. Als Wendepunkt in der Entwicklung der Hardrockmusik findet sich "Led Zeppelin I" in der "Liste der Alben, die die Musik veränderten" ebenso wie bei den "Alben die man hören muss, bevor man stirbt". 2012 wählte selbst das Rolling Stone Magazine es in seiner "Liste der 500 besten Alben aller Zeiten" auf Platz 29.