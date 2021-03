19. März 1955 "Rock Around the Clock" wird zum Welterfolg

Bill Haleys "Rock Around the Clock" wurde zum Inbegriff von Rock ’n' Roll, war die Geburtsstunde der modernen Popmusik und wurde die Marseillaise einer weltweiten Teenager-Revolution. Autor: Julia Zöller

Freitag, 19. März 2021 Autor(in): Julia Zöller Sprecher(in): Christian Baumann Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

"Jünglinge (…) schulterten ihre Bräute", regt sich der "Spiegel" im November 1955 auf, "und drangen gliederschlenkernd, grimassenschneidend und blökend gegen den (…) Musikanten vor."

"Der biedere Aufpeitscher"

Ein Rock´n Roll-Konzert von Bill Haley und seiner Band ist aus dem Ruder gelaufen. 50.000 Mark Schaden. Sitze kaputt, Bühne zertrümmert, Konzertflügel zerstört.

Der Autor, oder die Autorin – Artikel erscheinen damals anonym – ereifert sich wortreich über "muskelunruhigen Lederjackenträger", die den Berliner Sportpalast zerlegt haben. Auch wenn der Spiegel den Weltstar Haley in dem Artikel "Massenaufpeitscher" schimpft, Haley war sicher nicht schuld am Chaos-Abend. Der Rock’n Roll-Pionier mit der kleinen Schmalzlocke, dem karierten Sakko und "See you later Alligator" ist ein friedlicher, biederer Charakter.

Ähnliche Krawalle hat es schon bei anderer Gelegenheit gegeben. Im engen West-Deutschland der späten 50er gibt es genügend Anlässe zornig zu sein. Und zur gereizten Stimmung im Saal haben die Veranstalter auch selbst beigetragen: Aus Sorge vor wilder Rock´n Roll-Ekstase bekommt das Publikum VOR Haileys Auftritt erstmal eine Stunde gepflegte Tanzmusik von der arrivierten Bigband Kurt Edelhagen verordnet.

Nur um zu verstehen wie das auf das auf die Jugendlichen gewirkt haben muss: Ungefähr so als würden die Egerländer Musikanten als Vorband von Rammstein engagiert, damit es später nicht so laut wird.

Geht wahrscheinlich daneben. Damals ist es danebengegangen. Nicht nur in Berlin, auch in Hamburg oder Essen.

"Saat der Gewalt"

Der Spiegel gibt auch einen Hinweis, warum die Veranstalter musikalische Beruhigungsmittel eingeplant hatten. Der Artikel ist mit "Saat der Gewalt" überschrieben. Leserinnen und Leser damals sollten gleich Bilder im Kopf haben. "Saat der Gewalt", im Original "Blackboard Jungle" ist ein US-amerikanischer Film, der das Publikum bei seiner Premiere am 19. März 1955 in den USA und dann auch in Deutschland aufgewühlt hat.

Er handelt von einem jungen, idealistischen Lehrer, der seine erste Klasse übernimmt. Das Klima ist rau. Die Pädagogen kämpfen gegen die Chefs der Jugendbanden um die Macht über die Klassen. Schon in der ersten Unterrichtsstunde schlägt ein Baseball neben dem Kopf des Lehrers in die Tafel ein. Diese kriminellen Kerle hören Rock´n Roll. Der Film beginnt sogar mit "Rock around the Clock" von Bill Haley, und kaum ist der Vorspann vorbei, sieht man Schüler, die im engen Pausenhof Figuren tanzen.

"Saat der Gewalt" wird für vier Oscars nominiert und schiebt Bill Haleys Karriere gewaltig an. "Rock around the Clock", davor auf der B-Seite einer Single versteckt, wird ein internationaler Hit. Tausende Male zählt Bill Haley in den nächsten Jahrzehnten ein ein: one, two, three o’clock, four o‘ clock – rock!