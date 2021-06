23. Juni 1314 Robert the Bruce schlägt das englische Heer bei Bannockburn

Die Schlacht bei Bannockburn am 23. Juni1314 war eine der entscheidenden Schlachten in den Schottischen Unabhängigkeitskriegen. Hier errang das schottische Heer unter der Führung von Robert the Bruce einen entscheidenden Sieg gegen ein erheblich größeres englisches Heer. Autor: Thomas Grasberger

Mittwoch, 23. Juni 2021 Autor(in): Thomas Grasberger Sprecher(in): Krista Posch Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Nationalhymnen sind manchmal ganz schön martialisch. Da ist viel von Heimaterde und Vaterland die Rede, vom Blut, das die Furchen der Äcker tränkt; von Schwertern und heiligen Gebeinen, von Helden, Ruhm und dem Krachen der Büchsen. Manchmal werden auch Recht und Freiheit und die Schönheit des jeweiligen Landes besungen. Da geht's dann oft sehr blumig zu. "Einst ringt sich deine Blüte los/ Reif aus der Knospe Zwang", tönt zum Beispiel der Finne zu besonderen Anlässen. Und die Tschechen freuen sich lauthals, weil "Föhren hoch den Fels umsäumen/ Wo der Lenz an Blüten reich".

Die tapferen Schotten…

Unter den Botanik-Freunden des patriotischen Liedes stechen besonders die Schotten hervor. Immerhin tragen sie die Blume oder Blüte bereits im Titel: "The Flower of Scotland" lautet die populärste der inoffiziellen Nationalhymnen, von denen die Schotten gleich drei haben. Obwohl man als Teil Großbritanniens ja eigentlich "God save the Queen" singen müsste. Was schottischen Patrioten aber nur schwer über die Lippen geht, nicht nur, wenn ihr Rugby- oder Fußball-Team gegen den Erz-Rivalen England spielt.

Deshalb setzt man lieber auf Flower-Power! Was Außenstehenden seltsam erscheinen mag. Schließlich ist das karge und raue Schottland ja kein klassisches Blumenparadies. Viel Gras und Torf, Farne und Flechten hat´s dort oben. Zum Thema Blumen fällt einem höchstens die gewöhnliche Kratzdistel ein. Doch auch um die geht`s nicht in "The Flower of Scotland". Sondern um die Jugend des Landes, die einst - in der Blüte ihres Lebens - mit Schwertern gegen die Engländer antreten musste. Und siegte. Nämlich in jener berühmten Schlacht von Bannockburn, die am 23. und 24. Juni 1314 geschlagen wurde. In der Hymne heißt es dazu: "O Blüte Schottlands, wann werden wir wieder Euresgleichen sehen, die Ihr gekämpft habt und starbt, für euer kleines bisschen Hügel und Tal". Was blumig beginnt, endet also wieder einmal blutig - naja, das alte patriotische Lied halt!

…warten immer noch auf ihre Freiheit