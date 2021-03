26. März 1916 Robert Stroud, verurteilter Mörder, wird zum Vogelexperten

Als er in Fußeisen und Handschellen nach Alcatraz überstellt wurde, war Robert Stroud bereits eine Berühmtheit. Zuletzt hatte der Gewaltverbrecher im US-Bundesgefängnis Leavenworth in Kansas gesessen. Zusammengekniffene Lippen, markante Segelohren - und ein leichenblasser Teint. Robert Stroud, besser bekannt als "der Vogelmann", hatte in seinem Leben nicht viel Sonnenlicht abbekommen. Er war 52 Jahre alt und saß seit seinem 20. Lebensjahr hinter Gittern.