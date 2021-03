24. März 1882 Robert Koch berichtet von seiner Entdeckung des Erregers der Tuberkulose

Mittwoch, 24. März 2021 Autor(in): Yvonne Maier Sprecher(in): Johannes Hitzelberger Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Wahrscheinlich hatte kaum einer gedacht, dass er an diesem Tag einer medizinischen Sensation beiwohnen würde, am 24. März 1882. Die Physiologische Gesellschaft traf sich in einem Tagungssaal in Berlin. Der Vortragende: Robert Koch. Bis vor ein paar Jahren war er noch unbekannter Provinzarzt in Posen gewesen, im Osten des Deutschen Reichs. Heute liegt das Gebiet in Polen.

Klitzekleine Organismen? Absurd!

Eigentlich wollte Robert Koch Lehrer werden, hatte das Studium aber dann doch abgebrochen. Medizin sollte es werden - eine Wissenschaft im Umbruch. Viele dachten noch immer, dass schlechte Luft, die aus der Erde hinauf an die Oberfläche dringt, für Krankheiten verantwortlich sei. Oder auch eine schlechte Moral und ein liederlicher Lebensstil. Doch schon während seines Studiums hört Robert Koch faszinierende Vorlesungen des Professors Jacob Henle, einem Anatom. Der vertrat eine fast absurd klingende These: Klitzekleine Organismen verursachen Infektionen und damit Krankheiten. Verrückt! Doch der Grundstein war gelegt.

Robert Koch wurde aber natürlich nicht sofort Ober-Bakteriologe des Deutschen Reichs, erst wurde geheiratet, dann ging es 1870/71 ins Feldlazarett, Deutsch-Französischer Krieg. Hier lernte der junge Arzt einiges, aber vor allem: dass Soldaten an Wunden sterben können, auch wenn die eigentlich gar nicht so gravierend sind. Irgendetwas "infizierte" die Soldaten, und es gab kein Heilmittel. Robert Koch ließ nicht locker und entdeckte den Milzbrand-Erreger. Das bekamen die wichtigen Leute in Berlin dann auch mit und 1880 wurde aus dem Provinzarzt mit Kriegserfahrung der Leiter der bakteriologischen Abteilung des ganz neu gegründeten "Kaiserlichen Gesundheitsamts" in Berlin. Ab jetzt nahm seine Forschertätigkeit richtig Fahrt auf. Sein Meisterstück präsentierte er an jenem Frühjahrstag 1882: das Tuberkulose-Bakterium. Nicht schlechte Luft oder der Lebensstil tötete jedes Jahr tausende Menschen, nein! Ein unsichtbares Bakterium, das sich über Aerosole verbreitet, beim Atmen, Sprechen oder Singen. Robert Koch - ein Held.

Rücksichtsloser Forscher