30. Juni 1855 Richard Wagner kehrt nach Zürich zurück

Der Meister ist unzufrieden

Zum Zeitpunkt seiner Ankunft steht Richard Wagner kurz vor seinem 42sten Geburtstag. Seine berufliche und private Situation ist kompliziert: In Deutschland ist der Komponist ein steckbrieflich gesuchter Revolutionär, deshalb lebt er in Zürich im Exil. Dort bewohnt er eine Villa, die ihm der Fabrikant Otto Wesendonck zur Verfügung stellt. Aus Dankbarkeit ist der verheiratete Wagner gerade dabei, zarte Bande zu Mathilde, der Gattin seines Mäzens, zu knüpfen.

Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Hauptstadt des britischen Empire das Wirtschafts- und Finanzzentrum der Welt. Als solches ist London ein Magnet für die besten Komponisten, Virtuosen und Sänger aus ganz Europa. Andere Metropolen mögen kreativer sein, aber nirgendwo sonst lässt sich mit Musik so gut Geld verdienen wie in London. Das ist eine Chance, die Wagner nutzen möchte. Aber wird es ihn gelingen, aus seinem Engagement weiteres Kapital zu schlagen?

Inferno

Wird es nicht! Da ist ein philharmonisches Orchester, das unter seinem Taktstock viel Beethoven muszieren will, aber nur "wenige Bruchstücke" seiner Werke. Da ist ein Publikum, das ihm zwar applaudiert, jedoch nicht so euphorisch wie anderen Dirigenten. Wagner fühlt sich geringgeschätzt, sowohl von der Presse, als auch von der feinen Gesellschaft, die ihm bei Empfängen von der Musik seines Intimfeindes Felix Mendelssohn-Bartholdy vorschwärmt. Ein Lichtblick in Londons kulturellen Nebelschwaden ist ein Treffen mit Königin Victoria und Prinz Albert. Leider ist Wagner nicht in der Lage, das royale Wohlwollen in klingende Münze zu wandeln.