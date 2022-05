3. Mai 1840 Richard Wagner bietet sich Giacomo Meyerbeer als "Sclave" an

Es ist schrecklich. Unser Mann leidet große Not. Keiner interessiert sich für seine Opern, niemand will seine Musik hören, er ist jung, frisch verheiratet, woher soll er das Geld nehmen in der teuren Stadt, will man ihn denn verhungern lassen? Gottseidank hat unser Mann ein, zwei Gönner, die ihn ab und zu ein wenig unterstützen. Und die er, wenn's ganz hart auf hart kommt, um Geld anbetteln kann. Giacomo Meyerbeer vor allem, den umjubelten Großmeister der Pariser Oper. Er hat unserem Mann aus der deutschen Provinz, diesem unbedeutenden Niemand namens Richard Wagner, öfter schon eine kleine Summe zukommen lassen. Auch Arbeit hat er ihm beschafft, aber es sind Lakaienaufträge, Noten abschreiben und dergleichen, es ist erniedrigend und bringt kaum was ein. Und so muss unser Mann jetzt mal wieder zur Feder greifen.