31. März 1596 René Descartes geboren

Mittwoch, 31. März 2021 Autor(in): Justina Schreiber Sprecher(in): Christian Baumann Illustration: Tobias Kubald Redaktion: Frank Halbach

Cogito, ergo sum. Ich denke, also bin ich. Wer hat den berühmten Satz nicht schon mal abgewandelt! Ich rauche, trinke, esse, also bin ich. Aber so einfach lässt sich die eigene Existenz nicht beweisen. Das könnte ja jeder. René Descartes, der Erfinder des besagten „Cogito, ergo sum“, ein hochgelehrter Philosoph, Mathematiker und Naturwissenschaftler, hat über Jahre an diesem Gedanken… nein, nicht herumgekaut, er hat ihn und viele andere wichtige Gedanken vielmehr: hervorgebracht. Aus sich selbst gewissermaßen. Im Bett sitzend, sich die Haare raufend, etwas aufs Papier werfend, ein Buch zur Hand nehmend, lesend, grübelte und dachte dieser Mann tagaus tagein, wenn man ihn denn ließ. Das Bitte-nicht-stören-Schild hing gewissermaßen immer an seiner Tür.

Cogito ergo sum

Seine Hauptbeschäftigung, dieses ständige Grübeln und In-Frage-stellen wurde ihm auch zum Knackpunkt seiner berühmten Erkenntnis: ich denke, also bin ich. Und eben nicht: ich sitze im Bett, also bin ich. Denn Tätigkeiten wie mit drei Kissen im Rücken im Bett zu sitzen oder zu rauchen, trinken und essen, sind mit körperlichen Wahrnehmungen verknüpft und als solche einem denkenden Geist wie René Descartes ziemlich fremd, um nicht zu sagen: suspekt. Wie schnell lassen sich die Sinne täuschen, etwa, weil man nur geträumt hat, wach zu sein. Und von einer möglichen Sinnestäuschung (es fühlte sich so an, als kaute, rauchte, aß ich) auf eine Gewissheit (also bin ich) zu schließen, wäre keine saubere Schlussfolgerung. Während dagegen das notorische Rückfragen des Grüblers „Rauchte, kaute, trank ich da gerade wirklich?“ ein Schrittchen weiterführt. Egal, ob die Antwort ja oder gar nein lautet (Ich rauchte nicht, ich dachte nur, dass ich rauchte): So meldet sich hier doch sehr konsequent eine kritische innere Instanz zu Wort, als wäre genau dieses ewige Nachhaken ureigener Ausdruck der Person. Deshalb kam René Descartes zu dem Ergebnis: Ich denke, also bin ich. Cogito, ergo sum. Punktum. Wobei auch an dieser Begründung Zweifel angebracht sind. Logisch. Vor allem damals, als Descartes lebte und dachte, in der Renaissance nämlich, stellte seine egozentrische These eine mittlere Revolution dar, weil man damals zu allererst und -letzt immer noch von Gott zu reden hatte.

Definitiv