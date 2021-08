20. August 1980 Reinhold Messner bezwingt den Mount Everest

Die meisten Menschen sind nicht gern allein. Das wusste schon (der liebe) Gott, und hat bekanntermaßen gleich am Anfang zwei Menschen erschaffen. So will es jedenfalls die Bibel.

Ohne alles

Solo

Messner, der den Berg gern mit seinem tibetischen Namen Qomolangma nennt, startet am 18. August. Er lässt seine Freundin Nena auf über 6500 Metern allein im Zelt zurück und steigt im Dunkeln los. Wenig später bricht ihm unterhalb des Nordsattels unvermittelt der Boden weg. Messner rutscht 8 Meter tief in eine Eisspalte. Nur weil er einen Vorsprung findet und ein erfahrener Kletterer ist, kann er sich unverletzt nach oben stemmen. Solo mit Schutzengel? Messner fühlt sich mehr wie Sisyphos, wenn er sich Schritt für Schritt und Atemzug für Atemzug durch Sturm und Nebel Richtung Gipfel arbeitet. Ob Sisyphos auch mit seinem Stein gesprochen hat, wie er jetzt mit seinem schweren Rucksack? Die Last erscheint ihm in der dünnen Luft über 8000 Metern wie ein treuer schweigsamer Freund. Bei aller Mühe und Überwindung: Messner genießt beim Steigen auch diese absolute Konzentration auf den Berg, und sein eigenes, kompliziertes Ich.