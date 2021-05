12. Mai 1973 Psycho-Floss bricht zu bizarrem Sozialexperiment auf

Das Experiment beginnt als gefundenes Fressen für die Boulevardpresse: fünf halbnackte Frauen und fünf Männer in Badehosen - zusammengepfercht auf einem winzigen Floß, bereit zur Überfahrt quer durch den Atlantik. Der Studienleiter spricht großspurig "vom größten Gruppenexperiment in der Geschichte der modernen Verhaltensforschung". - Für die Medien ist es einfach nur "das Sex-Floß".

Offen einsehbare Freilufttoilette

Auch an der Versuchsanlage hatte Genovés lange herumgetüftelt: ein zwölf mal sieben Meter großes Floß, eine einzige Kajüte. Als die "Acali" am 12. Mai 1973 auf den offenen Atlantik hinausschaukelt, nehmen sich die Teilnehmer das erste Mal in Augenschein. Mit etwas Glück würden günstige Strömungen und der Passatwind alle miteinander in rund drei Monaten ans Ziel bringen. - Santiago Genovés notiert akribisch, wer sich in der offen einsehbaren Freilufttoilette besonders geniert. Sexuelle Kontakte gibt es vorerst keine - "schade" - der meterhohe Wellengang macht die unerfahrene Mannschaft jämmerlich seekrank.