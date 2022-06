27. Juni 1971 Polizeiruf 110 startet

So nicht!

Um solche Irrläufer kümmerten sich die wackeren Ermittler in den Morduntersuchungskommissionen der Kriminalpolizei, kurz MUK. Diesen bestens ausgebildeten und erfahrenen Kriminalisten gelang oft eine rasche Aufklärung der Fälle. Trotzdem blieb der unangenehme Beigeschmack, dass es Gewaltverbrechen ja gar nicht geben durfte. Weshalb im Statistischen Jahrbuch der DDR seit 1971 keine Zahlen über Morde mehr veröffentlicht wurden. Nach dem Motto: Es kann nicht sein, was nicht sein darf!

Haben wir nicht. Gibt es nicht.

Zum propagierten "Konsumsozialismus" gehörten auch Lockerungen in der Kulturpolitik. Und der "Kampf gegen die Langeweile im DDR-Fernsehen", den Honecker höchstpersönlich ausgerufen hatte. Schließlich sollte der Ost-Bürger ja nicht ständig in die West-Röhre glotzen. Zumal in der ARD seit kurzem am Sonntagabend der "Tatort" lief, höchst erfolgreich, beim Publikum hüben wie drüben. Die DDR brauchte also schleunigst eine Fernseh-Alternative und erfand die Krimireihe "Polizeiruf 110".

Bei der Auswahl der TV-Delikte halfen übrigens freundliche Fachberater des DDR- Innenministeriums und der Volkspolizei. Und so kam es, dass in der ersten Polizeiruf-Folge, ausgestrahlt am 27. Juni 1971, kein Mord zu sehen war, sondern "nur" ein Postraub mit schwerer Körperverletzung: "Der Fall Lisa Murnau" - unter der Regie von Helmut Krätzig, mit Peter Borgelt als Oberleutnant Peter Fuchs und Sigrid Göhler als Leutnant Vera Arndt, der ersten TV-Kommissarin im deutschen Fernsehen. Action gab´s damals selten im Polizeiruf 110, dafür viele Dialoge. Und zwischen den Zeilen so manche Kritik an den Verhältnissen im real existierenden Sozialismus. Was wohl erheblich zum Erfolg der Krimireihe beitrug. 144 Folgen lang hielt sie sich, bis zum Ende der DDR. Und darüber hinaus - gesamtdeutsch bis heute. Inklusive Mord und Totschlag, versteht sich.