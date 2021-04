23. April 1946 Piaggio lässt die Vespa patentieren

È finita la guerra! Der Krieg ist vorbei, doch Italien leidet. Ganze Landstriche, Städte und Fabriken sind zerstört. Besonders arg hat es den Flugzeugbauer Piaggio erwischt. Das Werk bei Pisa ist ausgebombt und Rüstungsgüter darf Mussolinis Luftwaffenschmiede nicht mehr herstellen. Aber was dann? Was kann Piaggio fertigen? Was braucht Italien jetzt am meisten?