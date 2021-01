22. Januar 1909 Neue Künstlervereinigung München gegründet

Eine raffiniert eingefädelte Intrige, eine gute Portion juristischer Sachverstand und ein gelungener Marketing-Coup – das klingt genauso wenig nach inspiriertem Künstlertum wie – eine Vereinsgründung. Dabei beginnt alles recht glamourös: Anfang des 20. Jahrhunderts, im illustren Salon der russischen Baronin Marianne von Werefkin, in der Giselastraße 23 in München. Eine Grande Dame, die den exzentrischen Auftritt liebt, eine wilde Ehe führt und visionäre Ideen hat. Sie pflegt intellektuelle Zirkel, sinniert über eine neue Art von Kunst… Ideen zu Form, Farbe und das Abstrakte – eine Wegbereiterin des Expressionismus.

Genialer Nörgler

Aber ER stahl ihr die Show: Wassily Kandinsky. Vielleicht, weil er durchaus beleidigt war. Als nämlich die Baronin von Werefkin am 22. Januar 1909 die Neue Künstlervereinigung München e. V. gründet, wird Kandinsky nicht mit einbezogen. Obwohl er regelmäßiger Gast und von der Baronin hochgeschätzt ist. Kandinsky reagiert verschnupft. Er wird dennoch gerne Erster Vorsitzender – und entwirft das Logo: ein Berg in Dreiecksform. Bald schon gibt es eine Ausstellung in der Theatinerstraße 7. Nicht nur die Münchner Maler, auch Gast-Künstler wie Alfred Kubin stellen aus, die Vereinigung zeigt Bilder, die von El Greco und Gauguin beeinflusst sind. Befremdlich für das Münchner Publikum, das damals gerne im eigenen Saft schmort. "Unheilbar geisteskrank" schreiben die Kritiker, "skrupellose Hochstapler", "Konzentrierter Unsinn". Auch die zweite Ausstellung 1910, bei der unter anderem Pablo Picasso und Georges Braque Bilder zeigen, kam nicht besser an.