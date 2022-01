10. Januar 1810 Napoleon I. und Joséphine sind geschieden

Dieser entzückende, von dunklen Locken umrahmte Kopf, mit den funkelnden braunen Augen… Beinahe hätte ihn die Guillotine von dem grazilen weissen Hals getrennt. Doch die Anmut hat über die Grausamkeit triumphiert! Nun lacht der Kussmund bei jedem gewagten Bonmots, das durch den Salon geworfen wird, und der schlanke Hals biegt sich hingebungsvoll bei jeder Drehung im Takt der Musik. Und dann dieser Busen… Nur zart umhüllt von dem fast durchsichtigen Stoff, der sich unterhalb der hohen Taille mit nonchalanter Verspieltheit an den schlanken Körper schmiegt. Unfassbar, dass diese Frau schon über 30 ist und Mutter… Der junge Napoleon ist hingerissen. Rose de Beauharnais hat all das, was der kleine Korse nicht hat: Schönheit, Weltgewandtheit und das, was man heute Connections nennt. Rose führt im postrevolutionären Paris einen beliebten Salon, ist ein Partygirl. Immer knapp bei Kasse, immer umschwärmt. Napoleon will nicht der x-te Verehrer sein, der liebeskrank den Namen Rose stöhnt. Er nennt sie Joséphine.