6. Oktober 1889 Das Moulin Rouge wird in Paris eröffnet

Das Moulin Rouge wird in Paris eröffnet

06.10.1889: Das Moulin Rouge wird in Paris eröffnet

Es ist der 6. Oktober 1889, als am Fuße des Pariser Montmartre-Hügels ein neuer Nachtclub seine Pforten öffnet. Sein Markenzeichen ist eine rote Windmühle, die auf dem Dach des Gebäudes errichtet ist.

Inbegriff des Parser Lebensgefühls

"Merken Sie sich den Namen dieses Ballsaals. Die Café-concerts werden diesen Orkan nicht überleben und andere Ballsäle werden uns von nun an ziemlich fade erscheinen", prophezeit eine Zeitung. Der anonyme Journalist wird recht behalten. Das "Moulin Rouge" wird zum Inbegriff für ein berauschtes, laszives Lebensgefühl, das als "la vie parisienne", als "süßes Pariser Leben", zum Klischee wird. Nirgendwo sonst feiert die "Belle Époque" so hemmungslos wie im "Etablissement" am sündigen Boulevard de Clichy.