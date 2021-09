8. September 1504 Michelangelo präsentiert seine David-Statue

Das wesentliche Kriterium guter Kunst, so will es jener Ableger der Philosophie, der sich Ästhetik nennt, das wesentliche Kriterium sei ihre Vieldeutbarkeit, ihre potenzielle Unendlichkeit in der Summe aller Assoziationen und Interpretationen, die sie beim staunenden Betrachter hervorzulocken vermag. Michelangelos David – darauf haben sich die Kunsthistoriker geeinigt -, gehört zu jenen besonders qualitätsvollen, ja zu den allerherausragendsten Stücken. Tatsächlich stimuliert dieser mit Sockel fünfeinhalb Meter messende Marmorjüngling allerhand Spekulationen, und man kann auch einiges Allgemeinbildende an ihm studieren, etwa wie in der Antike jenes Muskelschema aussah, dass man heute Sixpack nennt, wie man dem Feind - wer es auch immer sein mag - unerschrocken ins Auge sieht, aber auch zu welchen Haltungsschäden eine ungleich ponderierte Körpergewichtung führen kann. Die Folgen dessen, was die Kunstgeschichte einen klassischen Kontrapost nennt, den Gewichtsausgleich des Körpers durch Stand- und Spielbein, wären im wirklichen Leben ernsthafte Meniskusprobleme, Wirbelschäden, Rückenverspannungen und eventuell Senkspreizknickfüße. Womit wir beim Sinn des Ganzen wären, beim vollkommenen Mann: gleichwohl schön wie klug, ebenso wachsam im Augenblick wie zukunftstauglich, jede Muskelfaser durchtrainiert und selbstverständlich von einer unübertrefflichen geistigen Eleganz – und wie gesagt das Ganze ohne Kreuzschmerzen und Plattfüße.

Allen Interpretationsspekulationen zum Trotz: David sollte das Symbol der freien, selbstbewussten Stadt Florenz darstellen. Am Tag der Aufstellung, kam jener Staatsbeamte vorbei, der genau diesen Marmorblock, aus dem Michelangelos David gehauen war, ursprünglich einem anderen Künstler zur Verfügung stellen wollte. Er bemäkelte die seines Erachtens zu große Nase der Figur. Worauf Michelangelo auf das Gerüst stieg, in die linke Hand den Meißel nahm, in die rechte ein wenig Marmorstaub, den er langsam herabrieseln ließ und zwar ohne auch nur die geringste Veränderung an der Physiognomie seines Davids vorzunehmen. Giorgio Vasari überliefert in seinen Künstlerbiografien den Ausgang der Geschichte: Michelangelo fragte den Staatsbeamten anschließend nach seiner Meinung. Der sagte: "Was mich anbelangt, so gefällt sie mir besser, ihr habt ihr Leben gegeben!"