27. Dezember 1984 Marsmeteorit in der Antarktis gefunden

Leben auf dem Mars! Das ist eine unendliche Geschichte. Alle paar Wochen findet eine Sonde oder ein Rover mögliche Spuren: hier organische Moleküle wie in Lebewesen, dort Anzeichen früherer Flussläufe. Grüne Männchen sind in ihnen wohl nicht geschwommen, aber so etwas wie Bakterien könnte es mal gegeben haben. Könnte, von Gewissheit ist die Forschung weit entfernt. Doch Marsmissionen sind nicht ganz billig, und irgendwie müssen NASA und Co. die Ausgaben ja rechtfertigen. Und da kommen mögliche Einzeller gerade recht.

Besuch vom Mars

Dabei kann man ihre Spuren genauso gut auf der Erde entdecken. Roberta Score ist das vergönnt, am 27. Dezember 1984. In der Antarktis ein warmer windstiller Sommertag, schreibt sie später, "es hat nur minus 20 Grad". Score gehört zu einem Team der NASA, das in den Allan Hills im Osten des Kontinents nach Meteoriten sucht. Dort gibt es nur Eis und Schnee, und wenn doch ein Stein rumliegt, muss er vom Himmel geflogen sein. Roberta Score und ihre Kollegen durchkämmen also auf Schneemobilen die weiße Wüste, und plötzlich liegt er da: ein grau-grünlicher Klumpen, fast zwei Kilogramm schwer, in der Form einer großen Pampelmuse. Ganz klar ein Meteorit, das erkennen die Fachleute sofort an der glasartigen Oberfläche. Sie bildet sich, wenn das Gestein beim Eintritt in die Atmosphäre schmilzt. Das Team packt den Fund ein und nimmt ihn mit nach Houston.