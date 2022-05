10. Mai 1740 Markgräfin Wilhelmine schreibt Oper für den Markgrafen

Gleich zwei Räume der Schlösser von Bayreuth sind mit Spiegelscherben verziert. Die Markgräfin Wilhelmine wollte es so, und sie soll die Spiegel, die dafür verwendet wurden, sogar eigenhändig zertrümmert haben. Normalerweise sind die Spiegel in den zahlreichen hochherrschaftlichen Spiegelkabinetten des 18. Jahrhunderts heil und makellos. Wilhelmine aber zog die Aura des Ruinösen, des unheilbar Brüchigen vor.

Schön kaputt

Der vielseitige Gestaltungswille der hochbegabten Markgräfin weist grundsätzlich einen Hang zum Tragischen, zur Grenzüberschreitung auf. Als Tochter des Soldatenkönigs Friedrich Wilhelm I. von Preußen litt die junge Prinzessin unter dem despotischen Wesen ihres Vaters, genauso wie ihr Bruder, der spätere König Friedrich der Große. Beide versuchten zu entkommen, der Fluchtversuch scheiterte. Der Vater setzte die Geschwister in Haft und drohte mit Hinrichtung. Beide kamen mit dem Leben davon, aber von Wilhelmine wurde verlangt, sich den Heiratsplänen des Vaters zu beugen. Und die liefen auf den Status einer Markgräfin in der fränkischen Provinz hinaus. Ihre politische Begabung konnte dort kaum zum Zuge kommen - also verlegte sie sich auf die Kunst und ließ Bayreuth kulturell erblühen.