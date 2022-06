29. Juni 1956 Marilyn Monroe heiratet Arthur Miller

Als Marilyn Monroe und Arthur Miller am 29. Juni 1956 heirateten, geriet die Weltpresse regelrecht aus dem Häuschen. Der gefeierte Bühnenautor und das blonde Sexsymbol meinten es ernst miteinander, damit hatte niemand gerechnet. Kopf heiratet Körper, so rauschte es durch den Blätterwald. So einfach war die Sache nicht. Beide verstanden sich als eigenständige Künstler, die sich weiterentwickeln und aneinander wachsen wollten, gegen den konservativen Zeitgeist der 50er Jahre.